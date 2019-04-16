Источник: Свечников пропустит четвертый матч с "Вашингтоном" из-за подозрения на сотрясение мозга

Нападающий "Каролины"​ Андрей Свечников пропустит четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли с "Вашингтоном".

– Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор рассказал, что Свечникова проверяют на сотрясение мозга, но из госпиталя форвард уже выписан. Очевидно, что он пропустит следующий матч с "Вашингтоном", – написал в своем Твиттере обозреватель The Athletic Крис Куч.

19-летний Свечников получил травму после драки с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным.

После трех игр "Вашингтон" ведет в серии с "Каролиной" со счетом 2-1.