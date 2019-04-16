Источник: Свечников пропустит четвертый матч с "Вашингтоном" из-за подозрения на сотрясение мозга

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников пропустит четвертый матч серии плей-офф Кубка Стэнли с "Вашингтоном".
– Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор рассказал, что Свечникова проверяют на сотрясение мозга, но из госпиталя форвард уже выписан. Очевидно, что он пропустит следующий матч с "Вашингтоном", – написал в своем Твиттере обозреватель The Athletic Крис Куч.
19-летний Свечников получил травму после драки с нападающим "Вашингтона" Александром Овечкиным.
После трех игр "Вашингтон" ведет в серии с "Каролиной" со счетом 2-1.
Hurricanes coach Rod Brind’Amour said Andrei Svechnikov is in concussion protocol.– Chris Kuc (@ChrisKuc) 16 апреля 2019 г.
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