Источник: Сорокин не хочет играть за «Айлендерс»

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин может следующим летом уехать в НХЛ. Однако 24-летний россиянин, права на которого принадлежат «Айлендерс», не хочет играть за клуб из Нью-Йорка, утверждает Sportsnet.

Ранее появлялась информация, что ЦСКА предлагает Сорокину продлить контракт на два года. Вратарь может рассмотреть это предложение, чтобы надавить на «Островитян», чтобы они отдали права на него в другой клуб, где у него было бы меньше конкуренции за попадание в состав.

Сорокин был выбран «Айлендерс» на драфте в 2014 году под общим 78-м номером. В нынешнем сезоне он провел за ЦСКА 22 матча, в которых в среднем пропускает 1,57 шайбы и отражает 93,4 процента бросков.