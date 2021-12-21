Источник сообщил, что матч «Филадельфия» — «Вашингтон» будет перенесен
20:15
Предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» будет перенесен из-за новых случаев заражения коронавирусом в «Кэпиталз», сообщает журналист Чарли О'Коннор. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества.
Планировалось, что в ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Филадельфия» — «Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — «Вегас». Дни с 22 по 25 декабря объявлены выходными.
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