Предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» будет перенесен из-за новых случаев заражения коронавирусом в «Кэпиталз», сообщает журналист Чарли О'Коннор. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества.

Планировалось, что в ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Филадельфия» — «Вашингтон» и «Тампа-Бэй» — «Вегас». Дни с 22 по 25 декабря объявлены выходными.