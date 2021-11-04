Источник сообщил, что хоккеисту Ничушкину грозит 4-летняя дисквалификация за допинг-пробу 2013 года

По информации «Чемпионат.com», допинг-проба на тестостерон российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина, взятая в 2013 году, дала положительный результат. Хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

По данным источника, ВАДА уже уведомило РУСАДА об этом. Следует отметить, что НХЛ не принимает во внимание дисквалификации, наложенные ВАДА и РУСАДА. Возможная дисквалификация не скажется на его карьере в Северной Америке.

26-летний Ничушкин в текущем сезоне провел 1 матч за «Колорадо» и набрал 1 (0+1) очко. В прошлом сезоне он провел 55 матчей и набрал 21 (10+11) очко в регулярном чемпионате, а также набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах плей-офф.