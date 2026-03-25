Источник: Силаев подпишет контракт с «Нью-Джерси» после завершения сезона КХЛ

Защитник «Торпедо» Антон Силаев подпишет контракт с «Нью-Джерси» после окончания сезона КХЛ, сообщает инсайдер Дэвид Паньотта.

«План «Дэвилз» — подписать с ним контракт новичка и привезти в США. Процесс получения визы будет нелегким. Это займет какое-то время. Насколько я понимаю, в «Нью-Джерси» планируют увидеть Силаева в лагере развития после драфта НХЛ примерно в конце июня или начале июля», — цитирует Паньотту The Sheet.

В этом сезоне на счету 19-летнего хоккеиста 62 матча в регулярном чемпионате, в которых он забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. Силаев был выбран «Дэвилз» на драфте НХЛ-2024 под 10-м номером.