Источник: Шестеркин начнет сезон в АХЛ

«Рейнджерс» начали подготовку к регулярному сезону НХЛ. В составе команды тренируются два российских вратаря — Александр Георгиев и Игорь Шестеркин.

Тренерский штаб планирует проверить всех голкиперов в контрольных матчах. Однако регулярный чемпионат Шестеркин должен начать в фарм-клубе «Рейнджерс» — «Хартфорде», сообщает NY Post.

Шестеркин приехал в Северную Америку этим летом, ранее выступая за СКА.

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