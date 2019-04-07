Источник: Шестеркин и Кравцов могут стать игроками "Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс" планирует подписать вратаря СКА Игоря Шестеркина и нападающего "Трактора" Виталия Кравцова к следующему сезону, сообщаетв своем Твиттере журналист Дэн Розен.

По информации Розена, "Рейнджерс" планируют завершить сделку до начала следующего сезона в НХЛ.

За "Нью-Йорк" уже выступают три россиянина: голкипер Александр Георгиев, а также нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич.

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