Источник: сегодня НХЛ объявит о проведении плей-офф из 24 команд

Комиссионер НХЛ Гари Бэттмен в ближайшее время объявит о проведении плей-офф из 24 команд, утверждает журналист TSN Серавалли. Ожидается, что официальное объявление сперва для клубов, а затем для общественности состоится в ближайшие часы.

Ранее российский защитник «Колорадо» Никита Задоров в интервью «СЭ» сообщил, что лига хочет провести плей-офф в расширенном формате, чтобы такие клубы, как «Чикаго», «Монреаль» или «Рейнджерс» тоже попали в Кубок Стэнли и принесли лиге больше денег.

23 мая сообщалось, что профсоюз игроков НХЛ поддержал проведение плей-офф из 24 команд.