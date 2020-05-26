Источник: сегодня НХЛ объявит о проведении плей-офф из 24 команд
19:47
Комиссионер НХЛ Гари Бэттмен в ближайшее время объявит о проведении плей-офф из 24 команд, утверждает журналист TSN Серавалли. Ожидается, что официальное объявление сперва для клубов, а затем для общественности состоится в ближайшие часы.
Ранее российский защитник «Колорадо» Никита Задоров в интервью «СЭ» сообщил, что лига хочет провести плей-офф в расширенном формате, чтобы такие клубы, как «Чикаго», «Монреаль» или «Рейнджерс» тоже попали в Кубок Стэнли и принесли лиге больше денег.
23 мая сообщалось, что профсоюз игроков НХЛ поддержал проведение плей-офф из 24 команд.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...