Источник: «Сан-Хосе» продлит контракт с Барабановым
11 мая 2021, 23:50
Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов продлит контракт с американским клубом на следующий сезон.
«Александр Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное продление в «Сан-Хосе» после семи очков в восьми матчах», — цитирует Sportsnet подкаст Джеффа Марека и Эллиотта Фридмана.
26-летний Барабанов пополнил ряды «Шаркс» в дедлайн в результате обмена из «Торонто». Всего в нынешнем сезоне он провел 21 матч и набрал 8 (3+5) очков при показателе «+3».
Дополнительная информация:
https://www.sportsnet.ca/nhl/article/31-thoughts-caused-disconnect-eichel-sabres/
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