Источник: «Сан-Хосе» продлит контракт с Барабановым

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов продлит контракт с американским клубом на следующий сезон.

«Александр Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное продление в «Сан-Хосе» после семи очков в восьми матчах», — цитирует Sportsnet подкаст Джеффа Марека и Эллиотта Фридмана.

26-летний Барабанов пополнил ряды «Шаркс» в дедлайн в результате обмена из «Торонто». Всего в нынешнем сезоне он провел 21 матч и набрал 8 (3+5) очков при показателе «+3».