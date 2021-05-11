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Источник: «Сан-Хосе» продлит контракт с Барабановым

11 мая 2021, 23:50
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Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов продлит контракт с американским клубом на следующий сезон.

«Александр Барабанов, скорее всего, получит краткосрочное продление в «Сан-Хосе» после семи очков в восьми матчах», — цитирует Sportsnet подкаст Джеффа Марека и Эллиотта Фридмана.

26-летний Барабанов пополнил ряды «Шаркс» в дедлайн в результате обмена из «Торонто». Всего в нынешнем сезоне он провел 21 матч и набрал 8 (3+5) очков при показателе «+3».

Дополнительная информация:

https://www.sportsnet.ca/nhl/article/31-thoughts-caused-disconnect-eichel-sabres/

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