Источник: Наумов назначен тренером вратарей в «Айлендерс»

Россиянин Сергей Наумов назначен тренером вратарей в «Айлендерс», сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети X.

Он сменил канадца Пьеро Греко. Руководство клуба приняло решение после победы над «Сан-Хосе» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ 22 октября.

56-летний Наумов ранее работал в рижском «Динамо», «Риге», «Донбассе», «Атланте» и клубах КХЛ — «Локомотиве» и ЦСКА, который специалист покинул весной 2024-го.