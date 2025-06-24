Источник: Подколзин может подписать контракт с «Эдмонтоном» на три года

Нападающий Василий Подколзин может продолжить карьеру в «Эдмонтоне» и подписать новый контракт на три года, сообщает журналист Шон Панганибан.

По данным источника, зарплата 23-летнего россиянина может составить 1,6-1,75 миллиона долларов США в год.

В сезоне-2024/25 Подколзин в 82 матчах за «Эдмонтон» в регулярном чемпионате набрал 24 (8+16) очка. В плей-офф у него 10 (3+7) очков в 22 матчах.

«Эдмонтон» уступил в финале Кубка Стэнли «Флориде» (2-4).