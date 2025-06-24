Хоккей
24 июня, 09:29

Источник: Подколзин может подписать контракт с «Эдмонтоном» на три года

Павел Лопатко

Нападающий Василий Подколзин может продолжить карьеру в «Эдмонтоне» и подписать новый контракт на три года, сообщает журналист Шон Панганибан.

По данным источника, зарплата 23-летнего россиянина может составить 1,6-1,75 миллиона долларов США в год.

В сезоне-2024/25 Подколзин в 82 матчах за «Эдмонтон» в регулярном чемпионате набрал 24 (8+16) очка. В плей-офф у него 10 (3+7) очков в 22 матчах.

«Эдмонтон» уступил в финале Кубка Стэнли «Флориде» (2-4).

Василий Подколзин
Хоккей
ХК Эдмонтон Ойлерз
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли 2025 «Эдмонтон» — «Флорида»: главные материалы
Мбоко — после победы в финале турнира в Монреале: «Это была невероятная неделя»
Как Бобровский обошел Овечкина и Кучерова? Сколько голосов у Ротенберга и Ларионова? Лауреаты хоккейного сезона
Бобровский — лучший хоккеист России этого сезона. Командный успех важнее личного
Отец Бобровского: «Считаю, у «Флориды» есть серьезные шансы на третий Кубок Стэнли подряд»
Отец Бобровского рассказал о противостоянии сына с Макдэвидом
«Сыну никогда ничего легко не давалось». Интервью с отцом Бобровского
  • alehan.227472

    Василий мыкается между Ванкувером и Эдм. Да, бежать из ТО дивизиона и не оглядываться. Это Дно!:(

    26.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Ты погугли на досуге, в каком месте Вася был до перехода в Нефть. Если что, он на уровне игрока НХЛ не котировался. Если хочет возврата к этому состоянию - может валить, конечно.

    26.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Что ты несешь! "Эта дыра" реанимировала карьеру Васи. А Клим Костин, свалив, деградировал до КэХэЭль. А жека номерной уже такие высеры плюсует, совсем кукухой на почве пингвиньих напастей поехал :joy:

    26.06.2025

  • shurikfromkaragay

    Валить надо Василию оттуда.

    24.06.2025

  • Андрей Андрей

    Теперь нужно оставить в составе Перри. Если он будет в команде,значит она попадет в финал.

    24.06.2025

  • alehan.227472

    Василию бежать надо из этой дыры и не оглядываться!

    24.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Васю хотелось бы оставить. Уход того же Клима Костина оказался болезненнее, чем казалось на тот момент. А Подколзин, может, и не играет на уровне номера выбора на драфте, но полезен, активен, и для старой команды, коей является нынешняя Нефть, просто необходим.

    24.06.2025

    • Отец Бобровского рассказал, что новая стрижка российского вратаря шокировала его дочку

    Гончар и Могильный стали кандидатами на включение в Зал хоккейной славы НХЛ
