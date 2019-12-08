Источник: «Питтсбург» готов обменять Гальченюка

«Питтсбург» в ближайшее время может обменять нападающего Алекса Гальченюка, сообщает североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

— «Пингвины» осматриваются, что подходит для них, — приводит слова Фридмана theScore. — Гальченюк — это тот, кто может найти себе новый дом.

«Питтсбург» получил 25-летнего американца в результате обмена Фила Кессела в «Аризону». На счету Алекса 10 (2+8) очков в 22 матчах. В большинстве последних игр он выходит в четвертом звене и не проводит на льду более 10 минут. В конце сезона он может стать свободным агентом.

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