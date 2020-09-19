Источник: Пьетранджело хочет получать более 9 миллионов долларов за сезон

Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело собирается выйти на рынок свободных агентов. Он хочет получать долгосрочный контракт с зарплатой в 9,25 миллиона долларов за сезон, сообщает в Twitter журналист Энли Стриклэнд.

Канадец был задрафтован «Блюз» в 2008 году под общим 4-м номером. В 2013 году он подписал 7-летний контракт с зарплатой 6,5 миллиона долларов за сезон.

«Сент-Луис» предлагал своему лидеру долгосрочное соглашение с зарплатой в 7,7 миллиона, однако игрок принял решение сменить команду.

В этом сезоне 30-летний Пьетранджело в 70 матчах набрал 52 (16+36) очка. Всего же на его счету в НХЛ 450 (109+341) очков в 758 встречах.