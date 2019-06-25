Источник: Панарин встретится с представителями "Чикаго", "Флориды", "Рейнджерс" и "Айлендерс"

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин встретится с представителями "Чикаго", "Флориды", "Рейнджерс" и "Айлендерс", утверждает в своем Твиттере журналист Дэвид Паньотта. В данный момент в НХЛ наступил период интервью, когда хоккеисты, получившие статус свободных агентов, проводят встречи с делегациями клубов.

1 июля Панарин и его соотечественник, голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский станут неограниченно свободными агентами.

27-летний Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.

Panarin will be traveling to NYC this week after he meets with Florida tomorrow; he’s expected to meet with Rangers and Islanders, among others (including Blackhawks, who will meet/call him this week). — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) 24 июня 2019 г.

Панарин и Бобровский едут во Флориду. На кону – около 140 миллионов долларов

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