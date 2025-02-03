Mash: Панарин имеет долг перед ФНС России в размере 75 тысяч рублей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин несколько месяцев не может погасить долг перед ФНС России в размере около 75 тысяч рублей, сообщает Mash.

По данным источника, у Панарина нет бизнесов в России. Только одноименный благотворительный фонд, который занимается изданием книг, газет, журналов, а также предоставлением финансовых и социальных услуг. Нападающий «Рейнджерс» получил от налоговой службы требование об уплате 74 796 рублей. Панарин не отреагировал ни на одно из уведомлений. Если он не погасит задолженность в ближайшее время, ему могут ограничить доступ к счетам и подать иск в суд.

В текущем сезоне НХЛ Панарин набрал 56 (22+34) очков в пятидесяти матчах за «Нью-Йорк Рейнджерс».