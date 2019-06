Источник: Панарин может получить 10,5-11 миллионов долларов по новому контракту с "Коламбусом"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин может получать по новому контракту оклад в 10,5-11 миллионов долларов, сообщил журналист Columbus Dispatch Брайан Хеджер. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.

– Панарин получит по новому контракту годовой оклад в 10,5-11 миллионов долларов, если не больше, – написал Хеджер в Твиттере.

Напомним, Панарин в минувшем сезоне провел 89 матчей за "Коламбус", в которых набрал 98 (33+65) очков.

Which means Panarin is probably getting $10.5M to $11M if not higher. https://t.co/U27rIy9rQ0

– Brian Hedger (@BrianHedger) 8 июня 2019 г.

