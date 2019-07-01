02:31 | Хоккей — НХЛ

Источник: Панарин и Варламов могут перейти в "Айлендерс", Бобровский - в "Флориду"

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Журналист TSN Боб Маккензи рассказал о том, где могут продолжить карьеру вратарь Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин, выступающий за "Коламбус".

Как написал журналист в своем Твиттере, "Айлендерс" - фаворит в борьбе за Панарина. Что касается Бобровского, то он может оказаться в "Флориде". Маккензи также не исключает, что в "Айлендерс" может оказаться и голкипер Семен Варламов, в прошлом сезоне игравший за "Колорадо".

27-летний Артемий Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф он провел 10 матчей и набрал 11 (5+6) очков.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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