Источник: Овечкин попросит у «Вашингтона» гигантскую зарплату

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин намерен попросить у клуба зарплату в размере 12 миллионов долларов в год, сообщает Russian Machine Never Breaks.

По сведениям источника, 35-летний нападающий для согласования нового контракта может обратиться к агентству, как это сделал его одноклубник Никлас Бекстрем. Нынешнее 13-летнее соглашение форварда с «Кэпиталз» истекает в 2021 году.

Если «Вашингтон» согласится на зарплату в 12 миллионов долларов, то Овечкин станет самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ, обогнав форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина (11,6 миллиона долларов).

В минувшем сезоне Овечкин провел 76 матчей в НХЛ, в которых набрал 72 (52+20) очка.