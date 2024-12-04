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Сегодня, 03:21

Источник: Овечкин похудел на 15 килограмм перед стартом сезона-2024/25

Евгений Козинов
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин летом интенсивно готовился к новому сезону и сбросил около 15 килограмм.

«Алекс провел летние каникулы в Турции с друзьями. Когда он вернулся к тренировкам, он весил 117 килограммов. У Овечкина уникальный метаболизм, и за два-три месяца он не только пришел в форму, но и еще больше похудел — до 102 килограммов

Кроме того, он консультировался с диетологами. Алекс много тренировался и привез в Вашингтон своего тренера по силовой подготовке Павла Бурлаченко, который подготовил его к сентябрьскому тренировочному лагерю», — объяснил RG.org источник, знакомый с ситуацией.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном. 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.

Александр Овечкин. Овечкин уже тренируется на льду после травмы. Может вернуться к погоне за рекордом Гретцки раньше срока

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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