Источник: Овечкин может сыграть против «Торонто» 29 декабря
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды 27 декабря, сообщает журналист Том Гулитти.
По информации источника, российский нападающий занимался в общей группе без ограничений на контакты, а тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери поставил Овечкина в первое звено к Дилану Строуму и Алексею Протасу. Журналист также отметил, что шансы на выход Овечкина в матче НХЛ против «Торонто» в ночь на 29 декабря велики.
Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в матче с «Ютой». В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения рекорда Гретцки Овечкину осталось 26 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|37
|23
|14
|49
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|34
|21
|13
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|2
|Торонто
|35
|21
|14
|44
|3
|Бостон
|36
|19
|17
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|34
|13
|21
|30
|8
|Баффало
|35
|12
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|35
|21
|14
|46
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|33
|20
|13
|40
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|36
|16
|20
|36
|7
|Нэшвилл
|35
|11
|24
|29
|8
|Чикаго
|35
|12
|23
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|23
|11
|49
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|33
|13
|20
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|28.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|28.12
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|- : -
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|- : -
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|28.12
|04:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|28.12
|05:00
|
Юта – Колорадо
|- : -
|28.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|28.12
|21:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -