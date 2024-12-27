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Источник: Овечкин может сыграть против «Торонто» 29 декабря

Сергей Ярошенко
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке команды 27 декабря, сообщает журналист Том Гулитти.

По информации источника, российский нападающий занимался в общей группе без ограничений на контакты, а тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери поставил Овечкина в первое звено к Дилану Строуму и Алексею Протасу. Журналист также отметил, что шансы на выход Овечкина в матче НХЛ против «Торонто» в ночь на 29 декабря велики.

Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в матче с «Ютой». В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения рекорда Гретцки Овечкину осталось 26 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 37 11 26 28
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