Источник: Новая команда НХЛ получит название «Сиэтл Кракен»

Инсайдер Джон Ховен объявил, что новый клуб НХЛ получит название «Сиэттл Кракен». Команда начнет выступать в лиге со следующего сезона.

— Из всего, что я слышал, похоже, «Сиэтл Кракен» будет именем нового клуба, — сказал Ховен в эфире SXM NHL Network Radio. — Что довольно удивительно, на самом деле, у еня появилась эта информация всего пару дней назад. Лично я был немного шокирован, просто потому, что нам несколько раз говорили, что это не настоящее имя.

Похоже, они склонялись к «Сокайс», но думаю, выяснилось, что это имя использовалось в книге. Возможно, это был фантастический роман, я не совсем уверен, не исследовал, о чем эта серия книг.