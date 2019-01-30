Источник: Ничушкин пропустит матч против "Баффало" по решению тренера

Нападающий "Далласа" Валерий Ничушкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Баффало". Как сообщает в своем Твиттере журналист Марк Степнески, 23-летний россиянин не примет участие в этой встрече по решению главного тренера "Старз" Джима Монтгомери.

Вместо Ничушкина в состав включен форвард Денис Гурьянов. Он выйдет на лед в четвертом звене.

В текущем сезоне Ничушкин провел 37 матчей за "Даллас" в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 7 (0+7) очков. "Старз" занимают 7-е место в Западной конференции, имея в активе 52 очка.

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