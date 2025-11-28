Источник: Ничушкин может сыграть с «Монреалем»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не поедет с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» 28 ноября, сообщил журналист Джесси Монтано со ссылкой на главного тренера команды Джареда Беднара.

При этом высока вероятность, что 30-летний форвард сыграет в домашнем матче с «Монреалем» 29 ноября.

Ничушкин получил порвеждение в третьем периоде матча против «Анахайма» (4:1) и досрочно завершил встречу. Эта игра проходила 12 ноября.

В сезоне-2025/26 нападающий в 17 матчах набрал 12 (5+7) очков.