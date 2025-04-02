Источник: НХЛ ввела запрет на аккредитацию русских журналистов на матчи «Вашингтона»

НХЛ ввела запрет на аккредитацию русских журналистов на матчи «Вашингтона»

НХЛ ввела негласный запрет в отношении российских журналистов на все матчи «Вашингтона» в преддверии установления нового рекорда Александром Овечкиным , сообщает «ВсеПроСпорт».

По информации источника, несмотря на то, что ряд клубов лиги были готовы аккредитовать представителей российской прессы, им пришлось откатить свое решение. Это связано с требованием НХЛ о запрете выдаче разрешения на работу на матчах «Кэпиталз» в апреле.

2 апреля 39-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в матче «Вашингтона» с «Бостоном». На его счету теперь 38 шайб в текущем сезоне и 891 гол за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки (894).

