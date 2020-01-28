Источник: НХЛ рассматривает проведение матчей в России в сезоне-2021/22
Национальная хоккейная лига (НХЛ) изучает возможность проведения игр в России, сообщает журналист Эллиот Фридман. По информации источника, не имеется конкретных комментариев от лиги, но есть вероятность, что матчи пройдут в сезоне-2021/22.
Потенциальные команды, которые могут приехать в Россию: «Вашингтон» и «Сент-Луис».
В ноябре 2019-го заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига заинтересована в проведении игр в России. Он рассчитывает, что получится привезти две команды.
Looking into reports the NHL was considering games in Russia in 2020-21. No comment from the league, but word is it won't happen next season — although they will continue to explore possibility for 2021-22. Potential teams: STL/WASH. Hope it happens: would be great showcase— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) January 28, 2020