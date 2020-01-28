Источник: НХЛ рассматривает проведение матчей в России в сезоне-2021/22

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изучает возможность проведения игр в России, сообщает журналист Эллиот Фридман. По информации источника, не имеется конкретных комментариев от лиги, но есть вероятность, что матчи пройдут в сезоне-2021/22.

Потенциальные команды, которые могут приехать в Россию: «Вашингтон» и «Сент-Луис».

В ноябре 2019-го заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига заинтересована в проведении игр в России. Он рассчитывает, что получится привезти две команды.