Источник: НХЛ дисквалифицирует Войнова на длительный срок

НХЛ в ближайшее время дисквалифицирует российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок. Об этом сообщил известный американский инсайдер Эллиотт Фридман. По его словам, это дополнительное наказание к уже отбытой дисквалификации.

Напомним, россиянин уехал из НХЛ после обвинений в домашнем насилии. Он пытается получить разрешение вернуться в лигу.

- У Войнова в последние несколько месяцев состоялось слушание в лиге, - цитируеНХЛ в ближайшее время дисквалифицирует российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок. Об этом сообщил известный американский инсайдер Эллиотт Фридман. По его словам, это дополнительное наказание к уже отбытой дисквалификации.т Фридмана sportsnet.ca. - Ожидается, что в ближайшие 24-48 часов НХЛ объявит о дисквалификации на длительный срок. Это будет дополнение сверх прежнего наказания.

Думаю, самым большим вопросом станет возможное обжалование этой дисквалификации. Пока никто этого не знает, однако мы ожидаем, что лига даст ему значительный срок.

Почему Войнову так и не разрешили играть в НХЛ?