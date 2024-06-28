Источник: «Нэшвилл» продлит контракт с Саросом на 8 лет и 62 миллиона долларов

«Нэшвилл» договорился о продлении контракт с вратарем Юусе Саросом, сообщают инсайдеры TSN Пьер ЛеБрюн и Крис Джонстон.

Соглашение рассчитано на 8 лет со среднегодовой зарплатой 7,74 миллиона долларов (общая сумма — около 62 миллионов долларов). Подписание контракта ожидается 1 июля, когда будет открыт рынок свободных агентов.

В прошлом сезоне Сарос провел за «Предаторз» 64 матча, в среднем пропуская 2,86 шайбы и совершая 90,6 процента сейвов. В Кубке Стэнли он провел 6 матчей, отражая 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2,02.