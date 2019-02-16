Источник: На Панарина претендуют "Виннипег", "Айлендерс", "Нэшвилл" и "Калгари"

Американский журналист Эллиотт Фридман рассказал, кто, по его информации, является главным претендентом на нападающего "Коламбуса" Артемия Панарина.

- Я вижу четырех главных претендентов на Панарина: "Виннипег", "Айлендерс", "Нэшвилл" и "Калгари", - цитирует инсайдера nicholsonhockey.com. - Мне сказали, что "Даллас" не входит в этот список. Но если они потеряют из-за травм нескольких игроков, не удивлюсь, если они тоже обратят внимание на Панарина.

27-летний россиянин в текущем сезоне провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 64 (22+42) очка.

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