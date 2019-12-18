Источник: на Михеева претендовали 20 клубов НХЛ

Нападающий Илья Михеев, который в этом сезоне дебютировал в НХЛ, летом мог оказаться не в «Торонто». На 25-летнего россиянина претендовали 20 клубов НХЛ, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Сам Михеев хотел перейти именно в стан «Мэйпл Ливз». Однако хорошие предложения ему также сделали «Чикаго» и «Вегас».

About 20 NHL teams called on Mikheyev but Toronto was his top choice from the get-go when he first met with the Leafs in Aug 2018. Mind you, I'm told Chicago and Vegas tried pretty hard. He's RFA July 1. Probably best course for Mikheyev is to go to arb given Leafs' cap situation https://t.co/7xbIL0axdW — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 18, 2019

Теперь россиянин, который летом получит статус ограниченно свободного агента, когда его контракт с «Торонто» истечет, может подать в арбитраж, который определит его новую зарплату, если его не устроит новое предложение «Кленовых листьев».

В нынешнем регулярном чемпионате Михеев провел 35 матчей и набрал 19 (6+13) очков. Его зарплата составляет 925 тысяч долларов за сезон.