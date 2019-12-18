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Источник: на Михеева претендовали 20 клубов НХЛ

19:45
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Нападающий Илья Михеев, который в этом сезоне дебютировал в НХЛ, летом мог оказаться не в «Торонто». На 25-летнего россиянина претендовали 20 клубов НХЛ, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Сам Михеев хотел перейти именно в стан «Мэйпл Ливз». Однако хорошие предложения ему также сделали «Чикаго» и «Вегас».

Теперь россиянин, который летом получит статус ограниченно свободного агента, когда его контракт с «Торонто» истечет, может подать в арбитраж, который определит его новую зарплату, если его не устроит новое предложение «Кленовых листьев».

В нынешнем регулярном чемпионате Михеев провел 35 матчей и набрал 19 (6+13) очков. Его зарплата составляет 925 тысяч долларов за сезон.

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