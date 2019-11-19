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Источник: на Марио Кемпе в КХЛ претендует не только «Авангард»

22:43
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Как уже сообщал «СЭ», «Авангард» интересуется шведским нападающим Марио Кемпе. Также к 31-летнему форварду есть интерес со стороны, как минимум, еще одного клуба, утверждает в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

В этом сезоне Марио Кемпе набрал 11 (3+8) очков в 16 матчах в АХЛ за фарм-клуб «Кингз».

Ранее Кемпе уже играл в КХЛ. С 2014 по 2017 год нападающий выступал за «Витязь», в составе которого провел 170 матчей, забросил 39 шайб и сделал 45 голевых передач.

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