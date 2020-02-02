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Источник: «Монреаль» может отказаться от обмена Ковальчука

02:03
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Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук в ближайшее время может покинуть команду. Ряд клубов рассматривают его кандидатуру в качестве усиления. Клубам НХЛ придется предложить за него как минимум драфт-пик второго раунда, сообщает в своем Twitter инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Также «Монреаль» может оставить Ковальчука. «Канадцам» нравится его положительное влияние на команду как на льду, так и в раздевалке. В текущем сезоне на счету россиянина 18 (8+10) очков в 28 матчах.

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