Источник: «Миннесота» заинтересована в Григоренко

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко может продолжить карьеру в «Миннесоте», сообщает Elite Prospects. Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА (2:4) посетил генеральный менеджер «дикарей» Билл Герин.

Контракт 25-летнего форварда рассчитан до апреля 2020 года. В НХЛ он провел 217 матчей за «Колорадо» и «Баффало», в которых набрал 64 (22+42) очка при показателе полезности «-26». В текущем сезоне КХЛ на счету Михаила 24 (9+15) балла в 31 игре.

Также в межсезонье из ЦСКА в «Миннесоту» с большой долей вероятности перейдет Кирилл Капризов.

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