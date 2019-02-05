Источник: Мэттьюс подпишет 57-миллионный контракт с "Торонто"

Нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом, утверждает журналист Боб Маккензи в своем Твиттере. Сделка будет заключена в ближайшие пару дней.

Ожидается, что соглашение будет сроком на 5 лет со средней зарплатой в 11,5 миллиона долларов, плюс-минус 100-200 тысяч.

Остон Мэттьюс перешел в "Торонто" летом 2016 года, подписав трехлетний контракт со средней зарплатой 925 тысяч в год. В текущем сезоне на его счету 38 матчей и 46 (23+23) очков. Всего в НХЛ он набрал 178 (97+81) очков в 182 встречах.