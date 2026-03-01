Малкин отложил переговоры о новом контракте с «Питтсбургом» до конца сезона

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пока не намерен обсуждать продление контракта и вернется к этому вопросу после окончания сезона-2025/26, сообщила журналистка Мишель Крекьоло.

«Мы немного говорили об этом с моим агентом несколько дней назад, и он сказал подождать до конца сезона и посмотреть, что произойдет. Сейчас ничего нельзя сказать, я просто играю. У Сидни Кросби травма, я хочу помогать команде побеждать. Никаких сумасшедших новостей, я просто жду», — цитирует Крекьоло 39-летнего Малкина.

В январе The Athletic сообщал, что Малкин готов подписать новое однолетнее соглашение с понижением зарплаты, которая сейчас составляет 6,1 миллиона долларов США. Действующий контракт нападающего с «Питтсбургом» истекает летом.

В сезоне-2025/26 Малкин в 43 матчах набрал 46 (13+33) очков.

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