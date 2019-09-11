Источник: Малкин был готов потребовать обмена, если бы Кессел остался в «Питтсбурге»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин был готов требовать обмена в другой клуб, если бы в команде остался Фил Кессел. Об этом сообщает TSN со ссылкой на журналиста The Athletic Роба Росси.

По имеющейся информации, Малкин сыграл серьезную роль в обмене нападающего в «Аризону». Он поставил клубу ультиматум, сказав, что если не уйдет Кессел, то уйдет он. Россиянин, как отмечается, устал от того, что Кессел и главный тренер Майк Салливан не могут найти в общий язык.

Кессел и Малкин играли в одной тройке нападения. Источник в клубе указывает, что Кессел больше заботился о своей статистике, чем о команде, так как он был доволен двумя победами в Кубке Стэнли. Малкин также волновался, останется ли Кессел в его звене.

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