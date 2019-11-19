Источник: «Лос-Анджелес» не собирался расторгать контракт с Марио Кемпе

Как уже сообщал «СЭ», «Авангард» интересуется шведским нападающим Марио Кемпе. «Лос-Анджелес» уже выставил 31-летнего форварда на драфт отказов с целью расторгнуть контракт.

По информации инсайдера Джона Ховена, «Кингз» не намеревались расставаться с Кемпе. Игрок получил выгодное предложение из другой лиги и не хотел больше выступать в АХЛ.

Он играл за «Онтарио» и был альтернативным капитаном команды. В 16 матчах этого регулярного чемпионата Кемпе набрал 11 (3+8) очков.

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