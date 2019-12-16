Источник: «Лос-Анджелес» не смог найти вариантов для обмена Ковальчука

«Лос-Анджелес» выставил на драфт отказов нападающего Илью Ковальчука с целью расторжения контракта. Клуб не смог найти варианты обмена 36-летнего россиянина, сообщает в Twitter журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» летом 2018 года (кэпхит — 6,25 миллиона долларов). В составе калифорнийцев в нынешнем сезоне нападающий провел 17 матчей в регулярном сезоне и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «минус 10», но последний месяц был выведен из состава и не попадал в заявку на матчи.

Контракт игрока будет учитываться под потолком зарплат и в этом, и в следующем сезоне, ведь Ковальчуку уже больше 35 лет. Но клубу не придется ему уже платить, так как «ЛА» выплатил все бонусы.

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