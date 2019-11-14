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Источник: «Лос-Анджелес» еще не принял решение по будущему Ковальчука

10:05
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«Лос-Анджелес» пока не решил окончательно, как поступить с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

— Мое понимание ситуации с Ковальчуком в этот час: конкретные решения еще не приняты, предстоит еще много обсуждений между его лагерем и «Лос-Анджелесом». Его контракт действительно ограничивает возможности, — написал журналист в Twitter.

Обмен — лучший сценарий после выплаты бонуса 15 декабря. Есть ли рынок для этого? По-настоящему, ситуация меняется прямо сейчас.

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