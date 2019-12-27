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Источник: Ковальчук может оказаться в «Вашингтоне»

21:16
Instagram Александра Овечкина.
Instagram Александра Овечкина.
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«Вашингтон» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Ильей Ковальчуком, утверждает The Fourth Period.

36-летний россиянин находится в статусе неограниченно свободного агента после того, как расторг контракт с «Лос-Анджелесом». В этом сезоне Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.

К Ковальчуку проявляли интерес и другие команды: «Бостон», «Питтсбург», «Калгари» и «Айлендерс». Однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Ранее капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал в соцсетях совместное фото с Ковальчуком.

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