Источник: Ковальчук может оказаться в «Вашингтоне»

«Вашингтон» рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Ильей Ковальчуком, утверждает The Fourth Period.

36-летний россиянин находится в статусе неограниченно свободного агента после того, как расторг контракт с «Лос-Анджелесом». В этом сезоне Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.

К Ковальчуку проявляли интерес и другие команды: «Бостон», «Питтсбург», «Калгари» и «Айлендерс». Однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Ранее капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин опубликовал в соцсетях совместное фото с Ковальчуком.