Источник: Ковальчук может найти команду в начале 2020 года

Российский нападающий Илья Ковальчук может найти команду в НХЛ через некоторое время, предположительно в начале 2020 года, сообщает в своем Twitter Джон Шэннон. Ранее форвард расторг контракт с «Лос-Анджелесом».

— Интерес к новому свободному агенту Илье Ковальчуку, похоже, есть, — написал журналист. — Есть несколько желающих подписать его, но всем нужно время, чтобы обсудить с главным тренером и штабом вопрос о его роли и форме.

Накануне появилась информация, что «Бостон», Питтсбург" и «Калгари» не заинтересованы в Ковальчуке.

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