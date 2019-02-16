Источник: Ковальчук может быть обменян в "Айлендерс"

"Айлендерс" рассматривает возможность подписания форварда "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука, информирует журналист Деннис Берштейн. По информации источника, "Нью-Йорк" уже включил игрока в шорт-лист крайних нападающих, которых хочет приобрести руководство команды.

У Ковальчука в нынешнем контракте есть пункт о запрете обмена. Ранее сообщалось, что форвард готов отказаться от данного пункта с целью сменить клуб.

В текущем сезоне Ковальчук провел в 47 матчей в НХЛ, забросил 11 шайб и отдалал 15 результативных передач.

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