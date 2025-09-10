Сторона Капризова отклонила предложение «Миннесоты» о контракте на 8 лет и 128 миллионов долларов

Представители нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова отклонили предложение клуба о продлении контракта на 8 лет с общей суммой 128 миллионов долларов, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли.

28-летний форвард по этому контракту с «Уайлд» стал бы самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ — как по кэпхиту (средняя зарплата в год — 16 миллионов долларов), так и по общей сумме, отметил Серавалли в соцсетях.

Действующий контракт с игроком истекает по окончании сезона-2025/26. Он был подписан на пять лет и общую сумму 45 миллионов долларов.

В сезоне-2024/25 Капризов в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 56 (25+31) очков, в плей-офф у него 9 (5+4) очков в 6 матчах.