Источник: «Коламбус» намерен сохранить Проворова

Журналист Пьер Лебрюн прокомментировал статус защитника Ивана Проворова в «Коламбусе».

«Блю Джекетс» продолжают получать звонки по Ивану Проворову и на данный момент клубу, вероятно, придется сделать неплохое предложение, чтобы сохранить игрока, пока он находится в зоне плей-офф. Вероятно, они еще раз проведут переговоры о контракте. Тем временем, «Коламбус» все еще надеется приобрести нападающего», — написал Лебрюн в социальной сети.

В этом сезоне на счету 28-летнего россиянина 60 матчей, в которых он забил 7 голов и отдал 21 результативную передачу.

«Коламбус» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 68 очками в 60 играх.