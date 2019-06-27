Источник: "Каролина" выкупит контракт Марло

"Каролина" выкупит контракт 39-летнего форварда Патрика Марло, сообщает в своем Твиттере инсайдер TSN Пьер Лебрюн. "Ураганы" не смогли убедить нападающего играть за "Харрикейнз". Его заработная плата составляет 6,25 миллиона в год.

В регулярном чемпионате-2018/19 он отметился 37 (16+21) очков в 82 матчах, а также сделал 2 паса в 7 играх Кубка Стэнли.

Всего в НХЛ Марло отыграл 1657 матчей, набрал 1166 (551+615) очков в регулярном чемпионате, а также отметился 127 (72+55) очками в 191 игре плей-офф.

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