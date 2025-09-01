Источник: Капризов ведет переговоры о новом контракте с «Миннесотой»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ведет переговоры о заключении нового контракта, сообщил журналист Майкл Руссо.
По данным источника, клуб и 28-летний россиянин в целом договорились о сумме нового соглашения. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин ждет возвращения Капризова в США, чтобы лично обсудить детали.
По новому контракту зарплата Капризова составит 16 миллионов долларов США в год. Соглашение будет рассчитано на пять лет.
Действующий контракт с игроком истекает по окончании сезона-2025/26. Он был подписан на пять лет на сумму 45 миллионов долларов США.
В сезоне-2024/25 Капризов в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 56 (25+31) очков, в плей-офф у него 9 (5+4) очков в 6 матчах.
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|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
|29.09
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|Каролина – Флорида
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