Источник: Капризов ведет переговоры о новом контракте с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов ведет переговоры о заключении нового контракта, сообщил журналист Майкл Руссо.

По данным источника, клуб и 28-летний россиянин в целом договорились о сумме нового соглашения. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин ждет возвращения Капризова в США, чтобы лично обсудить детали.

По новому контракту зарплата Капризова составит 16 миллионов долларов США в год. Соглашение будет рассчитано на пять лет.

Действующий контракт с игроком истекает по окончании сезона-2025/26. Он был подписан на пять лет на сумму 45 миллионов долларов США.

В сезоне-2024/25 Капризов в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ набрал 56 (25+31) очков, в плей-офф у него 9 (5+4) очков в 6 матчах.