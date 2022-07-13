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Сегодня, 18:39

Источник: Илья Самсонов подпишет контракт с «Торонто»

Читать «СЭ» в

Вратарь Илья Самсонов станет игроком «Торонто», утверждает журналист The Athletic Артур Стэйпл.

25-летний россиянин стал свободным агентом после того, как «Вашингтон» не сделал ему квалификационное предложение.

Самсонов был выбран на драфте2015 года в первом раунде под общим 22-м номером. За три сезона в НХЛ он провел за «Кэпиталз» 89 матчей и еще 8 в плей-офф.

В прошедшем сезоне Самсонов провел в регулярном чемпионате 44 матча, пропуская в среднем 3,02 шайбы за встречу и отражая 89,6 процента бросков. В плей-офф на его счету 5 игр: коэффициент надежности составил 2,97 процента отраженных бросков — 91,2.

Ранее «Торонто» выменял у «Оттавы» голкипера Мэтта Мюррея.

Илья Самсонов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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