Источник: Хара сыграет в пятом матче финала, несмотря на попадание шайбы в челюсть

Защитник "Бостона" Здено Хара, которому в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" после неудачного рикошета шайба попала в область рта, может принять участие в пятой встрече. Как сообщил в своем Твиттере журналист NBC Sports Лу Мерлони, 42-летнему словаку сделают специальную операцию, после которой он сможет выйти на лед. Врачи вставят пластины, обматают специальными креплениями вокруг зубов и наложат ортодонтические ленты, чтобы держать челюсть ровной.

Напомним, пятая игра финальной серии состоится в пятницу, 7 июня, и начнется в 3.00 по московскому времени.

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