Источник: Гюнцель близок к подписанию 7-летнего контракта с «Тампой»

Нападающий «Тампы» Джейк Гюнцель в ближайшее время может подписать 7-летний контракт с клубом, сообщает TSN.

30 июня американец перешел в «Лайтнинг» после обмена из «Каролины». С 1 июля Гюнцель стал неограниченно свободным агентом после завершения срока действия контракта с зарплатой 6 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 29-летний форвард провел 67 матчей за «Питтсбург» и «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 77 (30+47) очков. В 11 играх плей-офф он набрал 9 (4+5) очков.