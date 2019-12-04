Источник: генеральный менеджер «Монреаля» провел встречу с Романовым

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен побывал в России и провел встречу с защитником ЦСКА Александром Романовым. В клубе рассчитывают, что 19-летний россиянин в следующем сезоне переедет в НХЛ, сообщает TSN.

Однако Романов примет окончательное решение только после завершения нынешнего чемпионата КХЛ. Его контракт с московским клубом истекает следующим летом.

Романов был задрафтован «Монреалем» под общим 38-м номером на драфте-2018. В нынешнем сезоне он провел в КХЛ 31 матч и отметился 3 результативными передачами.

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