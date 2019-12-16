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Источник: «Флорида» вышла из борьбы за Холла

18:54
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«Флорида» отказался от идеи выменять нападающего «Нью-Джерси» Тэйлора Холла. Клуб надеялся, что сможет продлить контракт с 28-летним канадцем, но тот планирует летом выйти на рынок свободных агентов. За такого игрока «Пантерз» не готовы платить большую цену, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

Ранее появлялась информация, что главным претендентом на Холла является «Аризона».

В нынешнем сезоне нападающий набрал 25 (6+19) очков в 30 матчах при полезности «минус 9».

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